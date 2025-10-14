El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas, luego de firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos "Pescadito" Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los mil tantos y se espera que llegue sin contratiempos a la próxima Copa del Mundo 2026.

🇵🇹



Doblete de Cristiano Ronaldo ante Hungría.



948 goles en su carrera.

143 con Portugal.

41 en eliminatorias mundialistas.



pic.twitter.com/XJpXoiPcMK — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 14, 2025

La mala noticia para los lusos es que el empate en casa ante Hungría postergó su clasificación al Mundial 2026. Tras los dos goles del Bicho, Attila Szalai y Dominik Szoboszlai lograron el empate final.

Será hasta noviembre que los portugueses intenten firmar de una vez por todas su boleto a la Copa del Mundo en la visita ante Irlanda o el último partido de la eliminatoria de UEFA frente a los armenios.