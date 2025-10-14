Sudáfrica se clasificó este a la próxima Copa Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, luego de vencer 3-0 a Ruanda en Nelspruit.

Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los Bafana Bafana superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.

Líderes sólidos de su grupo durante toda la fase clasificatoria, los jugadores dirigidos por el belga Hugo Broos pasaron un gran susto al perder el 29 de septiembre por cauce administrativo un partido frente a Lesoto disputado en marzo pasado por haber alineado a un jugador suspendido.

Al reemplazar su victoria 2-0 por una derrota 0-3, retrocedieron al segundo lugar del grupo, superados por Benín en la diferencia de goles.

Sudáfrica es el séptimo país africano clasificado tras Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, que logró el pase por primera vez en su historia.

La selección de Qatar dirigida por el español Julen Lopetegui, no falló y consiguió su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras imponerse este martes 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en un encuentro en el que el conjunto catarí hizo valer su fortaleza en la estrategia.

Los de Lopetegui disputarán el próximo verano en Norteamérica su segunda Copa del Mundo tras la que jugaron en 2022 como anfitriones del torneo.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos se jugará su acceso a la repesca internacional en una eliminatoria con el perdedor del duelo que disputan este martes Arabia Saudí y Irak en la ciudad saudí de Yeda.

Las Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026

Además de las anfitrionas México, Estados Unidos y Canadá, las Selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Confederación Africana: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.

Federación Asiática: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia y Catar.

Federación Oceánica: Nueva Zelanda