Para todos los amantes del futbol, la Selección de San Marino es objeto de burlas, por ser la peor clasificada en el ranking de la FIFA; sin embargo, hay quienes los apoyan y festejan sus escasos logros. Sin embargo, la Serenísima, como se le apoda al conjunto de ese país, aún aspira a clasificar al Mundial 2026, aunque para que eso suceda, debería pasar algo insólito.

San Marino necesita ser goleado si quiere mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial. Gracias a la Nations League, los dirigidos por Roberto Cevoli tendrían que recibir una paliza de Rumania en el último encuentro de las eliminatorias de UEFA, ya que, si eso sucede, Rumania podría jugar el repechaje, misma instancia a la que aspira la Serenísima.

San Marino fue líder de grupo en la Liga D de la Nations League, por lo que se mete en la lucha por los cuatro lugares que llegarán al repechaje, pero, primero necesita que Rumania quede entre los dos primeros de grupo de las Eliminatorias.

San Marino nunca jugó una Copa del Mundo, así que están ante una oportunidad histórica.

