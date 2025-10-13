Selección Mexicana: Estas son las cinco estrellas más destacadas de Ecuador, próximo rival del Tri

Este martes la Selección Mexicana enfrentará a su símil de Ecuador en la cancha del estadio Akron en el último partido amistoso de esta fecha FIFA. Con la obligación de ganar, después de sufrir la humillante goleada contra Colombia, el Tri tendrá que limpiar su imagen contra una Selección complicada llena de figuras.

Cabe recordar que, Ecuador, a pesar de sufrir una reducción de tres puntos, terminó las Eliminatorias de CONMEBOL en el segundo lugar, únicamente detrás del vigente campeón del mundo, Argentina.

Bajo las órdenes de Sebastián Beccacece, la Tricolor presume un estilo de juego ofensivo pero con orden en la parte baja, con jugadores desequilibrantes que marcan la diferencia cuando el momento lo exige.

¿QUIÉNES SON LAS ESTRELLAS DE LA SELECCIÓN DE ECUADOR?

A continuación, te presentamos cinco de las mejores figuras que tiene la Selección dirigida por Sebastián Beccacece.

Enner Valencia : un futbolista conocido en el futbol mexicano, ya que actualmente milita en el Pachuca en lo que es su tercera etapa en Liga MX, la segunda con los Tuzos después de jugar con Tigres. Hoy veterano con 35 años, anotó 6 goles y aportó 2 asistencias en las Eliminatorias.

: un futbolista conocido en el futbol mexicano, ya que actualmente milita en el Pachuca en lo que es su tercera etapa en Liga MX, la segunda con los Tuzos después de jugar con Tigres. Hoy veterano con 35 años, anotó 6 goles y aportó 2 asistencias en las Eliminatorias. Moisés Caicedo : con 23 años, es la gran estrella de Ecuador. Juega en el Chelsea desde el 2023 y esta temporada en Premier League lleva 3 goles en 7 partidos.

: con 23 años, es la gran estrella de Ecuador. Juega en el desde el 2023 y esta temporada en Premier League lleva 3 goles en 7 partidos. Pervis Estupiñán : compañero de Santiago Giménez en el Milan , el zaguero ecuatoriano destaca en la Tricolor.

: compañero de Santiago Giménez en el , el zaguero ecuatoriano destaca en la Tricolor. Willian Pacho : es futbolista del París Saint-Germain , con 23 años se consolida como una de las grandes promesas del futbol ecuatoriano.

: es futbolista del , con 23 años se consolida como una de las grandes promesas del futbol ecuatoriano. Piero Hincapié: a pesar de tener 23 años, Hincapié es el líder de Ecuador. Jugó en Independiente del Valle, Talleres de Argentina, Bayer Leverkusen y actualmente es futbolista del Arsenal de Inglaterra.

