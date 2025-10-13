La escuadra de Javier Aguirre tiene la complicada tarea de redimirse ante su afición después de la goleada ante Colombia, en el partido amistoso que verá al Tri enfrentar a Ecuador, en el estadio Akron, en Guadalajara.

Con las recientes actuaciones de la Selección Mexicana, es difícil dar un pronóstico del partido, sobre todo porque los ecuatorianos son una de las selecciones con mejor forma a día de hoy.

Sin embargo, se le preguntó a la inteligencia artificial de Chat GPT cuál será el marcador final, y esto fue lo que respondió.

¿Quién será el ganador del partido entre México y Ecuador según la IA?

"No es fácil hacer un pronóstico confiable porque hay muchas incógnitas en el proyecto de Javier Aguirre, desde la alineación hasta los ajustes tácticos, además de que México llega golpeado tras una derrota contundente ante Colombia", dijo la inteligencia artificial.

"Con el contexto actual, estas serían las estimaciones razonables. Aguirre ha reforzado el tema del compromiso y la mentalidad del plantel, pero la portería sigue siendo una zona de preocupación para el técnico. México necesita mostrar respuesta tras el 0-4 frente a Colombia, por lo que se espera un equipo más agresivo ofensivamente."

Orbelín Pineda disputa el balón con James Rodríguez (c), de Colombia, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia. FOTO: EFE

"Los pronósticos lo ven como un partido parejo, con ligera ventaja para el empate y una probabilidad más baja de victoria mexicana, aunque el historial favorece al Tri. En ese sentido, el pronóstico más lógico es un empate 1-1. México saldrá con ímpetu, intentando reivindicarse, pero le costará quebrar a Ecuador si este juega compacto. Se prevé un duelo de pocos goles y con equilibrio en el trámite del juego.", finalizó. Ya se verá si acierta.

