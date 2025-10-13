La goleada de Colombia a México (4-0), aunque fue un partido amistoso, encendió las alarmas y despertó muchos cuestionamientos de los aficionados a cerca de las decisiones tácticas de Javier Aguirre.

También fue el caso de Andrés Vaca, quien asumió que el equipo titular de la Selección Mexicana al día de hoy, no sería competitivo en la Copa del Mundo del próximo año, por lo que decidió hacer el suyo, lo que despertó aún más comentarios de sus seguidores.

¿Cuál sería el once ideal de la Selección Mexicana según Andrés Vaca?

A través de su cuenta de X, el cronista de Televisa propuso un equipo que según él, sería el ideal para afrontar los partidos del Mundial del próximo año, con algunos nombres que llamaron la atención.

"Empezando por línea de 5. Dos de las 3 selecciones que mejor se han visto jugaban así (2006 y 2014). México no está para jugar ofensivo. Si bien Malagón no ha convencido, yo no pondría a Ochoa ni Tala. Y Acevedo sería muy arriesgado.-Pongo a Reyes sobre Montes simplemente por la velocidad. Montes contra ofensivas rápidas sufre mucho; y Reyes tiene buena salida. Pierdes juego aéreo, pero ganas otras cosas", arrancó.

Foto: @Andres_Vaca_

Continuó con "Edson en MC -recibiendo de espaldas- le cuesta un mundo. Lo usaría como central. Mateo y Huescas -esperando que se recupere en 6 meses, me gustan por su intensidad y ser frontales. -El mediocampo tendría muy buen pie. Y de aquí al mundial juntaría a esos 4 que tienen buenas características".

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el mediocampo del equipo, Obed Vargas, Elías Montiel y Gilberto Mora, un tridente que recién jugó el Mundial Sub-20 en Chile.

Gilberto Mora y Elías Montiel. FOTOS: Capturas

A lo que el de Televisa argumentó: "Algunos dirán que Obed, Montiel y Mora no han jugado con la mayor. Pero de eso se trata, y creo que un cáncer que ha perseguido a México es el famoso “no están listos”. Y entonces por eso vemos las mismas caras de siempre. Así iría yo."

Éste sería mi 11. Y me explico:



-Empezando por línea de 5. Dos de las 3 selecciones que mejor se han visto jugaban así (2006 y 2014). México no está para jugar ofensivo.

-Si bien Malagón no ha convencido, yo no pondría a Ochoa ni Tala. Y Acevedo sería muy arriesgado.

