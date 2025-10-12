A pesar de que México y Colombia disputaron un partido amistoso, la goleada sufrida (4-0) por la Selección Nacional enfureció a propios y extraños.

Como es el caso de Adrián Marcelo, que pese a no estar inmiscuido como tal en el mundo deportivo, lanzó una fuerte y reflexiva crítica que va principalmente dirigida a Javier Aguirre, técnico del equipo mexicano.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Javier Aguirre?

A través de su cuenta de X, donde por lo regular suelta opiniones que generan mucha controversia entre sus seguidores, Adrián Marcelo publicó una extensa reflexión sobre la humillación que sufrió México ante los colombianos.

Comenzó con: "Hace años que se sabe que Javier Aguirre no trabaja. Vive de hacerse el sarcástico con la prensa. Es un engañabobos al servicio de los mercenarios que se adueñaron de la selección."

Adrián Marcelo. FOTO: Especial

En seguida, afirmó que la Copa del Mundo bajo su dirección no vale la pena. "Es puro tiempo perdido jugar el Mundial bajo su mando. No tiene nada que ofrecerle a los futbolistas jóvenes y a menos de un año para la justa, no se sabe a qué ha jugado NINGUNO de sus últimos cinco equipos".

"Javier Aguirre es el reflejo de lo que pasa en muchísimas instituciones mexicanas. Un dinosaurio, un guardián de lo obsoleto, alguien que responde a una agenda que nada tiene que ver con mejorar. Parece el director de un IMSS viejo. En fin, mientras no exista un castigo real por parte de la afición, se seguirá priorizando lo comercial, sobre lo deportivo", finalizó.

Javier Aguirre va por su tercer Mundial con México Foto: Imago7

La publicación alcanzó más de 100 mil visualizaciones, y al rededor de cuatro mil likes, por lo que se puede ver que un par de aficionados se identificaron o coincidieron con el pensamiento del comediante regio.

