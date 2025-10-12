La rivalidad entre México y Argentina acrecentó luego de la eliminación propinada por la albiceleste en los Cuartos de final del Mundial Sub-20, con un marcador de 2-0.

Tras el partido, los jugadores argentinos salieron del vestidor con música del Chavo del 8 en sus bocinas, lo que claramente fue una burla hacia los mexicanos.

Argentinos imitan el baile del Chicha Sánchez

Sin embargo, no fue todo. Se filtró un video dentro del vestuario donde un grupo de futbolistas, se ríen del baile del jugador del Tri, Diego 'Chicha' Sánchez.

En el video se ve a Gianluca Prestianni, actual jugador del Benfica, imitando el baile que se hizo viral del Chicha, luego de la eliminación a Chile en los Octavos de final.

🇦🇷🤣 Esto de Gianluca Prestianni post eliminación de Argentina a México.



El video fue grabado por el defensa de Argentina, Tobías Ramírez, y se aprecia a Prestianni repitiendo los pasos que hizo el jugador mexicano de Tigres, con la misma canción 'Mesa que más aplauda', del grupo Clímax.

Evidentemente esto fue tomado como un insulto y una burla por parte de todos los aficionados aztecas, que pese a que más de uno estaba ilusionado con poder eliminar a los sudamericanos, la idea no salió como se esperaba.

