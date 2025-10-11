Omar Bravo, exjugador de las Chivas, fue vinculado a proceso la noche del pasado viernes 10 de octubre luego de ser señalado por un presunto abuso sexual en contra de una menor durante al menos seis años.

Daniela Bravo, hermana de Omar 'N', como es identificado por las autoridades, se ha unido a las noticias en torno a la actual situación del exjugador y es que, entre otras cosas, ha asegurado que las acusaciones en contra de su familiar han sido motivadas por un pleito económico.

Según la consanguínea del exdelantero se trata de una estrategia para ocultar un fraude en contra del exjugador del Rebaño por seis millones de pesos cometido por el tío de la supuesta víctima. “Tengo razones y pruebas para fundamentar esto, Omar previamente apoyó a su familia y de alguna manera fue defraudado, le prestó a su hermano (de su pareja) alrededor de seis millones de pesos justo meses atrás de esta situación, los cuales no le fueron devueltos”, manifestó.

“Él ya estaba a punto de separarse de esta persona y todo detonó casualmente este mes que ya se iba a ir de su casa y que ella estaba enterada de que la iba a dejar, él incluso con esta situación nos llegó a comentar que le iba a comprar una casa y no la iba a dejar desamparada”, agregó en conferencia de prensa.

De acuerdo con las declaraciones de la hermana de Omar, las pruebas presentadas por la parte acusatoria no son suficientes para demostrar que el exrojiblanco cometió la falta por la que es señalado.

“Nada más fueron pantallazos, nada más fueron conversaciones cortadas, insinuaciones y en el video igual, entonces no hay una evidencia clara que diga que fue un tocamiento ni en el video, incluso, por el cual se le acusa supuestamente. No hay certeza de que hubo un tocamiento o algo más”, dijo.

Hermana de Omar Bravo filtra supuesta prueba que contradice a sus demandantes

El equipo de abogados de Bravo se centró en refutar que los tocamientos sexuales hayan comenzado el 10 de mayo de 2019 pues en esa fecha el exjugador, su hijo y su hermana Daniela habrían viajado a Los Mochis, su ciudad natal, para pasar el día de las madres con su mamá, enferma de cáncer.

“Le mintieron al ministerio público porque su declaración no está bien fundamentada, no hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Él estuvo en la ciudad de Los Mochis estuvo conmigo, con mi familia, hay testigos”, señaló Daniela Bravo e incluso en las redes sociales filtró una imagen que contradice las acusaciones de sus demandantes.