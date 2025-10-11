La Selección Mexicana Sub 20 enfrenta un momento crucial en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, con la ilusión de los aficionados mexicanos en su punto más alto.

El equipo tricolor se mide en los Cuartos de Final contra Argentina, un rival históricamente complicado.

Lee también: Omar Bravo es vinculado a proceso por el delito de abuso infantil

La esperanza de avanzar a las Semifinales está intacta, impulsada por el desempeño y la garra que el equipo ha mostrado a lo largo del torneo.

Los jóvenes mexicanos buscan superar los Cuartos y los aficionados confían en que este pueda ser el momento de dar un paso más hacia el título.

Argentina tomó la ventaja

Sin embargo, el encuentro comenzó con un golpe duro para México. Apenas al minuto 9, Maher Carrizo, jugador de la Albiceleste, marcó el primer gol del partido, poniendo a Argentina 1-0 arriba en el marcador.

🚨🌎 | GOAL: MAHER CARRIZO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!



🇲🇽 Mexico U20 0-1 Argentina U20 🇦🇷



pic.twitter.com/o3vz0UA0BV — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 11, 2025

Este tanto tempranero dio una ventaja inicial a los sudamericanos, quienes ahora están un paso más cerca de asegurar su boleto a las Semifinales.

El gol obligó al equipo mexicano a replantear su estrategia rápidamente, buscando reaccionar ante un rival que mostró solidez desde los primeros instantes del partido.

La oportunidad de igualar el marcador llegó poco después, antes del minuto 20, cuando Gilberto Mora fue derribado dentro del área argentina mientras intentaba eludir a dos defensores.

¿Al México le roban un penalti para empatar ante Argentina en el Mundial Sub 20?

La jugada generó una enorme expectativa entre los aficionados, quienes vieron en ese momento la posibilidad de un penalti que podría emparejar el encuentro.

La tensión creció en el estadio y entre los seguidores mexicanos, que aguardaban con ansias la decisión arbitral para mantener viva la esperanza de igualar el marcador y cambiar el rumbo del partido.

No obstante, la ilusión se transformó en indignación cuando el árbitro central, tras revisar la jugada en el VAR, determinó que no había penal a favor de México.

Esta decisión desató la frustración de los aficionados mexicanos, quienes consideraron que la jugada merecía una sanción a su favor.

Hasta antes del medio tiempo, el marcador se mantiene 1-0 a favor de Argentina, con México luchando por encontrar espacios en la defensa albiceleste, buscando generar oportunidades para empatar el partido y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el Mundial Sub 20.