Omar Bravo — máximo goleador histórico del club Guadalajara — fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado en el estado de Jalisco. El exfutbolista tendrá prisión preventiva oficiosa por un lapso de seis meses.

La audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo en las salas de Control y Justicia Oral de Distrito 1 del penal de Puente Grande, en el municipio de Zapopan. Capturas de pantalla y un video fueron las pruebas que la defensa presentó contra el acusado.

A Bravo se le dictó prisión preventiva oficiosa por seis meses y se le fijo un plazo de un mes para finalizar con la investigación complementaria. Leobardo Treviño, abogado del exjugador de las Chivas, con toda seguridad había mencionado que Bravo “saldría caminando” después del análisis a la carpeta de investigación. No fue así.

El exseleccionado nacional fue detenido la tarde del sábado en Zapopan tras la denuncia de una mujer que asegura que durante su adolescencia fue abusada sexualmente por Bravo. El operativo se llevó a cargo de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.