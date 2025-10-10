Mundial Sub-20: "No tiene nada de especial", aseguran futbolistas mexicanos sobre la selección argentina

La Selección Mexicana Sub-20 ha causado gran expectativa luego de su pase a los Cuartos de Final del Mundial, donde enfrentará a su similar de Argentina. Un encuentro que para los aficionados significa mucho más que el pase a las Semifinales.

Es historia, es revancha y es demostrar que el dominio no es eterno; sin embargo, para los protagonistas tricolores el choque de mañana en el estadio Nacional de Santiago “es un partido más ante un gran rival”.

“Es un partido más para nosotros. No nos vamos a meter en esta dinámica histórica porque sabemos que nos ha ido mal contra Argentina. No nos han salido las cosas a nivel histórico, pero en nuestro proceso no nos hemos enfrentado a ellos. Nos vamos a enfocar en lo que podemos hacer ante una selección como Argentina”, declaró el central Diego Ochoa, uno de los referentes del mini Tricolor.

Lee también Mundial Sub-20: ¿Qué selección tiene un mayor valor, México o Argentina?

Eduardo Arce, sin miedo, pero con respeto ante Argentina

En la misma línea, Eduardo Arce, el técnico de la Selección Mexicana, restó presión a sus dirigidos y también calificó este compromiso ante la Albiceleste como “otro partido”.

“Para todos es simplemente otro partido, no pensamos en el rival. Venimos de un grupo muy difícil, después con el anfitrión y ahora viene otra potencia y nosotros seguimos con el mismo foco, la misma claridad de ser competitivos”, declaró el estratega nacional.

“No me cansaré de repetirlo, tenemos que darle foco a lo que hacemos nosotros y no contra quién vamos. Desde el respeto fuera de, pero adentro hacer lo que nos corresponde”, agregó Arce.

Lee también Mundial Sub-20: ¿Cuál es el precio en el mercado de Gilberto Mora y el resto de la Selección Mexicana?

Para Pachuca no tiene nada de especial

José Pachuca fue claro, no minimiza al rival que tendrán enfrente, pero no cambia nada el objetivo ni la misión que es avanzar a la ronda de Semifinales.

“Es un gran rival como todos los que hemos enfrentado en este Mundial. Sabemos que Argentina es un muy buen rival, pero para mí no tiene nada de especial, es un rival más, un rival fuerte y esperamos sacar un buen resultado”, aseveró.