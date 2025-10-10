La Selección Mexicana Sub-20 ha acaparado la atención de todo el país durante la Copa Mundial que se está disputando en Chile y en donde enfrentarán a su similar de Argentina en los Cuartos de Final del torneo.
Figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas han mostrado un gran talento en las canchas chilenas y hoy México ve en esta selección a una generación con mucha proyección y futuro, considerando que muchos ya forman parte del primer equipo en sus respectivas organizaciones.
Según el sitio Transfermarkt, en el equipo que dirige Eduardo Arce hay 11 futbolistas con un valor en el mercado igual o por encima del millón de euros. El mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, Obed Vargas, encabeza la lista de jugadores mejor valuados en la Selección Mexicana Sub-20 con un valor de ocho millones de euros.
Elías Montiel (Pachuca) y Gilberto Mora (Tijuana) le siguen con 5.5 y 4.5 millones de euros, respectivamente. Iker Fimbres (Monterrey), Hugo Camberos (Guadalajara), Yael Padilla (Guadalajara), Amaury Morales (Cruz Azul), Alexéi Domínguez (Pachuca), Pablo Lara (Pumas), Mateo Levy (Cruz Azul) y Tahiel Jiménez (Santos) completan la lista de futbolistas mexicanos con valor igual o mayor al millón de euros.
El valor de la Selección Mexicana Sub-20 que está disputando la Copa Mundial en Chile
Según el sitio anteriormente citado, la selección que dirige Arce tiene un valor total de 35.20 millones de euros y una media de edad de 19.9 años.
Esto vale la plantilla mexicana que disputa la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA:
- Obed Vargas – 8.0 millones de euros
- Elías Montiel – 5.5 millones de euros
- Gilberto Mora – 4.5 millones de euros
- Iker Fimbres – 4.0 millones de euros
- Hugo Camberos – 2.5 millones de euros
- Yael Padilla – 2.0 millones de euros
- Amaury Morales – 2.0 millones de euros
- Alexéi Domínguez – 1.5 millones de euros
- Pablo Lara – 1.0 millones de euros
- Mateo Levy – 1.0 millones de euros
- Tahiel Jiménez – 1.0 millones de euros
- Emmanuel Ochoa – 500 mil euros
- Everardo del Villar – 500 mil euros
- César Garza – 400 mil euros
- José Pachuca – 200 mil euros
- César Bustos – 100 mil euros
- Diego Ochoa – 100 mil euros
- Oswaldo Virgen - 100 mil euros
- Diego Sánchez - 100 mil euros
- Sebastián Liceaga - 100 mil euros
- Karol Velázquez - 100 mil euros