Recientemente, el mediocampista mexicano nacido en Alaska, Obed Vargas, fue elegido como el mejor jugador juvenil de la MLS de 2025 en la lista de The Best 22 Under 22, y ahora trascendió que varios clubes importantes comienzan a tenerlo en su radar.

Vargas, que ha jugado cuatro partidos en esta Copa del Mundo Sub 20 con México, ha sido parte fundamental del Seattle Sounders, vigente campeón de la Leagues Cup tras imponerse al Inter Miami de Lionel Messi y compañía en la gran final.

Ha disputado 91 partidos como jugador del Sounders entre MLS, MLS Cup, Leagues Cup y demás torneos donde el conjunto estadounidense ha participado.

Brian Schmetzer, entrenador del Seattle Sounders, aseguró que “hay algunos jugadores que merecen esa consideración. Obed ha sido constante y tiene un talento tremendo. Obed ya lleva dos años en las alineaciones, estoy feliz por Obed y es bien merecido”.

“Hablando desde la táctica, es un jugador muy versátil, puede jugar en zonas más profundas del campo, es muy efectivo, también puede jugar en espacios cerrados, y gracias a su gran técnica lo puedes ver en varias situaciones como recibir el balón y darla vuelta", dijo.

"Mientras que otros jugadores detienen el balón para dar la vuelta, Obed lo hace muy natural y todo con un solo toque, así ayuda al equipo a ir para adelante”, agregó.

¿Cuáles son los clubes que tienen interés en los servicios de Obed Vargas?

De acuerdo con el periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano, quien se especializa en noticias sobre fichajes de futbol, el jugador mexicano esta en el radar de varios clubes del futbol de Europa, por lo que el destino del jugador del Tricolor podría estar en el Viejo Continente. ​

"Clubes europeos comenzaron a rastrear y monitorear el talento mexicano Obed Vargas para 2026", explicó el reportero en su cuenta de X. "Ha sido elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS y Seattle Sounders está a punto de recibir ofertas de jugadores europeos".