Carlos Cariño, director técnico de la Selección Mexicana Sub-17, no descarta que Gilberto Mora pueda ir al Mundial de la categoría que se celebrará en Qatar el próximo mes.

El técnico dijo que el volante que en estos momentos participa en el Mundial Sub-20 de Chile, está en sus planes.

"Claro que lo consideramos, pero en estos momentos lo que queremos es que esté tranquilo, que disfrute la Copa del Mundo que está jugando, ese es su presente", dijo el exjugador de los Pumas.

Gil Mora, de apenas 16 años, da la edad para participar en la Copa del Mundo Sub-17, así que es algo que puede suceder, "por el momento lo que queremos es que el equipo dé un gran Mundial, que lleguen a la final y que sean campeones, ya después se decidirá lo demás".

Cariño indicó que estos días serán muy importantes para su proceso, ya que se realizará la última concentración antes de dar la lista definitiva.

