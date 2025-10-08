La Liga MX publicó un video de la joya mexicana, Gilberto Mora que ha emocionado a los aficionados de las Águilas del América, debido a que según sus palabras, es un claro guiño para el club.

En la dinámica de preguntas rápidas, el volante de los Xolos de Tijuana mostró su admiración por varios elementos del actual plantel de los azulcrema y por un histórico como Cuauhtémoc Blanco, lo que para muchos es una pista de que su corazón le pertenece al equipo azulcrema, aunque no lo ha hecho público.

'Morita', quien con apenas 16 años brilla en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, fue cuestionado sobre quién era para él la figura histórica del futbol mexicano y respondió que el 'Cuau'.

Asimismo, mencionó en par de ocasiones al futbolista de las Águilas Israel Reyes como el jugador "más complicado al que ha enfrentado" y "como el mejor defensa de la liga".

Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez fueron otros de los mencionados por Gilberto Mora, en las preguntas "el jugador con más skills" y "a quién le confiaría un penalti", respectivamente.

Efraín Álvarez y Kevin Castañeda, excompañero y compañero en los Xolos, respectivamente, fueron los únicos mencionados del cuadro fronterizo.

Inmediatamente los comentarios en el post de la Liga MX se llenó de aficionados americanistas insinuando que la joya mexicana mostró interés por llegar al cuadro capitalino.

Cabe destacar que aunque los aficionados de las Águilas ya han manifestado su deseo de ver a Gilberto Mora con la playera del América, la realidad es que será más que complicado que se cumpla, debido a que el mercado europeo está al acecho del canterano de Xolos.

Sin embargo, para que se pueda dar su contratación en el Viejo Continente Mora deberá esperar un año hasta ser mayor de edad, debido a que la reglas FIFA impiden que pueda ser fichado por algún club internacional a su edad.