Gilberto Mora es el jugador del momento en el futbol mexicano. Desde que debutó a los 15 años con Xolos generó bastantes expectativas, debido a que mostró muchas condiciones en la cancha. Ahora en el Mundial Sub-20, ha confirmado que está para cosas grandes, ya que se habla de que varios equipos de la élite de Europa lo están siguiendo muy de cerca.

Este sábado tendrá una prueba de fuego en los Cuartos de Final frente a Argentina, donde más de un aficionado confía que sea la llave para que México logre dar la campanada en un partido donde parte como víctima.

Lee también Capturas de pantalla y un video son las pruebas del presunto abuso de Omar Bravo contra una menor

¿Qué dijo Hugo Sánchez de Gilberto Mora?

Gilberto Mora ha destacado en el futbol desde muy joven y, como era de esperarse, muchos lo comienzan a comparar con la máxima figura del futbol nacional: Hugo Sánchez.

Incluso el propio Pentapichichi ha reconocido que el futuro de Morita es muy bueno, por lo que espera que una vez que concluya el Mundial Sub-20 de Chile, continúe con su carrera en el Viejo Continente.

Lamentablemente, como suele ser una costumbre, Hugo hizo que el tema de Gil Mora se tratara de él, por lo que durante su participación en un programa de ESPN aseguró que el talentoso canterano de Xolos se parece mucho a él.

“¿Qué características tiene Gilberto que yo tuve en su momento? Le gusta meter goles, tiene una claridad y facilidad para ello. El hecho de ir visualizando la jugada y estar bien ubicado en el momento exacto para llámese un rechace, centro o remate final.

“Algo que me está gustando mucho es su claridad a la hora de definir, se ve con tanta confianza, seguridad, que no duda, ahí es donde estoy sintiendo que hay un cierto paralelismo y me agrada porque va por un buen camino y ojalá que los grandes equipos en Europa se estén fijando en él, no dudo que esté en el Mundial, espero que Javier y Rafa lo tengan en consideración porque es una joya de jugador mexicano”, agregó el Penta.

Estas palabras no agradaron para nada a los aficionados, debido a que creen que una vez más el ego del exjugador de Pumas salió a relucir para ser el protagonista por encima de Gilberto Mora.

“Díganle que no mam…”; “Nunca puede dar un elogio sin ponerse a él primero”; “Ego Sánchez”; “Mi Ego Sánchez Narciso”; “La humildad de Ego Sánchez sale a relucir”, “Es increíble que don Ego Sánchez no sea capaz de elogiar a un buen jugador sin referirse a sí mismo en los elogios”, fueron algunas de las reacciones contra Hugol.