El Mundial de Qatar 2022 comenzó a gestarse la que es hasta ahora una de las rivalidades más encendidas en el futbol. Desde que se supo que México enfrentaría a Argentina en fase de grupos, el choque comenzó en las redes sociales, donde ambas aficiones se dijeron de todo.

Tres años después, la guerra de publicaciones se destapó una vez más, debido a que el Tri se enfrentará a la Albiceleste en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 que se celebra en Chile. Los sudamericanos dan por hecho que tiene el pase seguro a la Semifinal.

¿Qué piensan los argentinos de los mexicanos?

Muchos aficionados mexicanos estaban pendientes del partido entre Nigeria y Argentina, debido a que de ahí saldría el equipo al que el cuadro Tricolor se enfrentarán este sábado en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

Apenas terminó y se confirmó que el choque sería ante la Albiceleste, más de uno comenzó la batalla de dimes y diretes en redes sociales, recordando que fanáticos de ambas naciones no se pueden ver ni en pintura.

Es un hecho que existe una marcada hegemonía de los argentinos sobre los mexicanos, debido a que usualmente se imponen a los mexicanos en instancias a matar o morir de los torneos que enfrentan.

Por tal motivo, los hinchas albicelestes dan por hecho que este fin de semana tendrán un partido de mero trámite, en el que no tienen espacio para dudas de que se quedarán el boleto a las Semifinales.

"¡A estos mechicanos les ganamos caminando!"; "Ya hay que ir viendo cómo juegan España y Colombia"; "México ya está comprando el pasaje de vuelta"; "Deberían evitar que llegue México al partido por qué cuando argentina le gane van a llorar otros cuatro años más"; "Directo a semifinales, Mechico equipo chico", fueron algunos de los comentarios de los aficionados argentinos.

Se espera que este sábado, día del enfrentamiento, las redes sociales estén copadas de comentarios ofensivos entre ambas fanaticadas, debido a que la rivalidad que existe actualmente es muy grande.