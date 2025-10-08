La Selección Mexicana Sub-20 ya tiene rival para disputar los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025. El Tricolor enfrentará a Argentina, que aplastó 4-0 a Nigeria.

Esta será una gran prueba para los dirigidos por Eduardo Arce, quienes llegan invictos al quinto partido de la competencia con dos empates y dos victorias. Por su parte, la Albiceleste marcha con paso perfecto: cuatro victorias.

El choque del próximo sábado será una complicada misión para Gilberto Mora, Elías Montiel y compañía, debido a que se medirán a una de las potencias en esta categoría al ser los más laureados con seis títulos.

El combinado sudamericano defiende su posibilidad de seguir progresando para intentar alcanzar su séptima corona, un trofeo que no levanta desde hace 18 años, cuando fue anfitrión en 2007, justo cuando eliminaron al Tri en Cuartos de Final.

México presume ser subcampeón de la edición Túnez 1977 y en Colombia 2011 alcanzó el tercer lugar de la justa juvenil. Estos jugadores han generado muchas expectativas debido a que casi todos ellos ya tienen experiencia en Primera División con sus respectivos equipos.

¿Cuándo juega México vs Argentina?

La Selección Mexicana buscará su boleto a las Semifinales del Mundial Sub-20 frente a Argentina el sábado en Santiago de Chile, una dura prueba para el Tricolor, que en caso de avanzar, habría dejado a uno de los favoritos en el camino.

"Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión", declaró el técnico mexicano Eduardo Arce.