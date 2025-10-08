Parece que es un hecho que Gilberto Mora no durará mucho tiempo en el futbol mexicano. El jugador de 16 años está siendo una de las figuras en el Mundial Sub-20 de Chile, lo que ha llamado la atención de varios clubes de Europa, entre los que han sonado Manchester United, Barcelona y PSG.

No obstante, cualquier equipo que desee hacerse de los servicios de ‘Morita’ deberá abrir la cartera, debido a que su representante, Rafaela Pimenta, advirtió que el canterano de Xolos no sale barato.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

Gilberto Mora, desde antes de que comenzara el Mundial Sub-20 de Chile estaba siendo visoreado por varios equipos importes. Al parecer, esa cantidad se disparó una vez que se convirtió en una de las figuras del torneo con tres goles y un par de asistencias.

No obstante, a la par de que las expectativas aumentan con su desempeño en la cancha, también lo hace su valor, por lo que todo aquel que esté interesado en tener a Gil entre sus filas deberá desembolsar una millonada.

Así lo dejó claro Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora y Santiago Giménez, quien aseguró que su teléfono no ha dejado de sonar en estos días, aunque ya ha informado que el valor del mexicano es bastante alto.

Rafaela Pimenta aseguró que el valor de Gilberto Mora es bastante alto. Foto: Especial

"Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora", dijo Pimienta en una entrevista que concedió a TUDN.

Por otra parte, por los estatutos de FIFA, no se permite que un jugador menor de edad pueda realizar un fichaje internacional. Lo que sí pude es comenzar a negociar, para que una vez cumplido los 18, dé el salto a Europa como ha pasado con varias joyas brasileñas.

“No puede hacer un traspaso antes de 18 años, no autorizado, pero si un equipo quiere hablar con él, su equipo lo debe autorizar. Vinícius, Endrick cerraron contratos a los 17 años y después hicieron el traspaso a los 18 (años). Xolos tiene un espíritu de colaboración al 100 por ciento, sobre acercamientos y llamadas, este traspaso va con una misma dirección entre club y jugador", concluyó.