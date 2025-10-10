Los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 en Chile prometen emociones intensas con enfrentamientos que capturan la esencia del futbol juvenil.

Argentina y México, dos selecciones con una rica tradición histórica, se medirán en un clásico que desborda rivalidad. Ambos equipos llegan con planteles talentosos y un estilo de juego ofensivo, lo que garantiza un duelo vibrante donde la pasión y la calidad técnica estarán al frente.

Este choque no solo pone en juego un pase a Semifinales, sino también el orgullo de dos naciones.

Por otro lado, el enfrentamiento entre Colombia y España añade un contraste. Los cafeteros, conocidos por su garra, velocidad y creatividad, buscarán imponerse ante una Roja que apuesta por el control del balón y la precisión táctica.

Este duelo promete ser una batalla táctica y física, donde la intensidad de Colombia chocará con la disciplina del conjunto ibérico.

México vs Argentina

Con seis títulos en su haber, la Albiceleste es la selección más laureada en la historia de los Mundiales Sub-20. Con 16 apariciones mundialistas, México apenas ha sumado un subcampeonato y un tercer lugar.

La historia reciente entre México y Argentina añade un ingrediente extra a este duelo juvenil.

Tras la victoria 2-0 de Argentina sobre México en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, la rivalidad entre ambas selecciones no ha hecho más que intensificarse.

Incluso Messi tuvo que desmentir polémicas, ignorando el rechazo de aficionados mexicanos. Cada visita del Inter Miami a ciudades con fuerte comunidad mexicana para disputar los partidos de la MLS revive la tensión y los recuerdos de este duelo caliente.

¡#YaLlegamos a Santiado de Chile para buscar las Semifinales del Mundial #Sub20! 😎🔥



Nos vemos este sábado para apoyar a #NuestrosChavos ante Argentina.

El nuevo capítulo de esta rivalidad se escribirá en Chile, en busca de las Semifinales. El duelo se jugará el sábado a las 17:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago y tendrá como protagonistas al mediocampista mexicano Gilberto Mora y al artillero argentino Alejo Sarco, dos de los mejores jugadores del torneo.

El último enfrentamiento Sub-20 entre México y Argentina en un Mundial fue en la fase de grupos de Colombia 2011, con victoria 1-0 de la Albiceleste. El del sábado será su cuarto encuentro histórico, con dos triunfos para los argentinos y uno para el Tri.

España vs Colombia

El duelo entre Colombia y España, actual campeón europeo de la categoría, es el otro plato fuerte del sábado.

España, fiel a su estilo de posesión y control, llega liderada por el extremo izquierdo del Real Betis, Pablo García, clave en ataque y creación de juego. Por su parte, Colombia apuesta a la velocidad y la intensidad con Óscar Perea (AVS, POR), también un extremo izquierdo explosivo, como principal amenaza ofensiva.

La combinación de talento, juventud y contraste de estilos promete un partido intenso y decisivo por un lugar en las semifinales.

Ambos llegan invictos y con argumentos sólidos: los españoles, con una defensa ordenada y un mediocampo creativo, y los colombianos con pegada, ritmo y una confianza que ha ido creciendo partido a partido.

Estados Unidos vs Marruecos y Francia vs Noruega

Los Cuartos de Final de Chile 2025 se completarán el domingo con los duelos entre Estados Unidos y Marruecos; y Francia, actual subcampeón europeo, contra Noruega.

La selección de las barras y las estrellas, cuya mejor participación en un Mundial Sub 20 ha sido un cuarto lugar en Arabia Saudita 1989, goleó 3-0 a Italia sin mayores apuros, mientras que los africanos, cuartos en la cita de Países Bajos 2005 y que en la cita chilena venció a España y Brasil en la fase de grupos, dieron cuenta 2-1 de Corea del Sur sin mayores problemas.

A los Bleus se les apareció la virgen ante Japón, en un durísimo duelo de octavos que se definió con un penal a los 120+3 minutos del tiempo extra para sellar el 1-0 y el pase. Noruega, por su parte, también sufrió para avanzar: venció a Paraguay por el mismo marcador con un gol a los 116 minutos de un encuentro parejo.