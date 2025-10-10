La Selección Mexicana sufrió una eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, algo que no experimentaba desde Argentina 1978, lo que selló otro de sus fracasos en las justas mundialistas.

En ese torneo, el equipo nacional igualó contra Polonia (0-0), perdió ante Argentina (2-0) y logró una victoria frente a Arabia Saudita (1-2), pero quedó fuera por diferencia de goles (-1).

Lee también: Javier Aguirre no descarta a Guillermo Ochoa del Mundial 2026: "Si está en buen nivel competirá"

La posición final de México fue el lugar 22, la más baja alcanzada desde la incorporación de 32 equipos al torneo, superando el puesto 15 obtenido en Alemania 2006.

En el marco de los partidos amistosos de la Selección Mexicana contra Colombia y Ecuador, previos a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, Irvin “Chucky” Lozano, actual jugador del San Diego de la MLS, regresó a la convocatoria tras más de un año de ausencia, motivada por lesiones y otras circunstancias.

Este retorno marcó la oportunidad para que el atacante reflexionara sobre el pasado mundialista y compartiera su perspectiva sobre el proceso que vivió el equipo bajo la dirección de Gerardo “Tata” Martino.

En una entrevista con David Faitelson en el programa Faitelson Sin Censura, Lozano no dudó en calificar como un fracaso la actuación de México en Qatar 2022.

¿Fue un fracaso para México su participación en Qatar 2022?

“Pues sí, yo creo que sí (fracasó la Selección en el Mundial de Qatar). Creo que la Selección Mexicana estaba acostumbrada a pasar siempre por lo menos a la siguiente fase y en ese Mundial no se pudo lograr, pero bueno, es un aprendizaje. No sé que dejamos de hacer. Me pegó mucho ese momento, ese Mundial”, expresó el delantero.

Lozano también abordó la relación con Martino, entonces técnico del equipo, señalando tensiones en el grupo.

“Yo creo que no fue la mejor (la relación con Martino)”, afirmó, dejando entrever que las dinámicas internas pudieron haber influido en el desempeño del equipo.

En contraste, destacó el impacto positivo de Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección: “Javier la verdad me ha demostrado muchas cosas diferentes y muy bonitas y la verdad que le agradezco por todo”.