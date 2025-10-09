Muchos daban por hecho que Javier Aguirre ya no contemplaría a Guillermo Ochoa para el Mundial 2026, debido a que tras la Copa Oro se quedó sin equipo y estuvo más de dos meses sin jugar, por lo que tuvo que irse a Chipre para mantenerse activo.

No obstante, parece que Paco Memo tendrá una leve esperanza de estar en su sexta Copa del Mundo, aunque sea como el tercer portero de la Selección Mexicana, debido a que el Vasco aseguró que tiene las mismas posibilidades que los demás de ser parte de la lista final.

¿Memo Ochoa estará en su sexto Mundial?

Guillermo Ochoa no fue contemplado para las Fechas FIFA de septiembre y octubre. En su lugar, Javier Aguirre apostó por Carlos Moreno y Carlos Acevedo, respectivamente, quienes trabajaron junto a los ya firmes en la portería: Luis Malagón y Tala Rangel.

No obstante, pese a que más de uno apuesta a que el entrenador nacional deberá renovar las tres plazas de la meta, el propio Vasco aseguró que Paco Memo no está descartado, debido a que puede aportar toda su experiencia, eso sí, mientras siga teniendo minutos con su equipo, el AEL Limassol FC.

“Memo está ahora bien, eso (seis Mundiales) no lo hemos hablado, si está en buen nivel competirá, él si está bien y la experiencia que tiene Memo no lo tiene nadie, el aplomo, la serenidad, el manejo de vestuario. Es difícil saberlo, sí le da un plus para jugador porque no la compras en la farmacia la experiencia, sabe estar, sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, sabe competir, es muy útil", comentó en charla con ESPN.

Por otra parte, Aguirre dejó claro que nadie tiene su lugar seguro, por lo que en la portería continúa analizando posibilidades, por lo que espera que otros guardametas busquen ser la sorpresa de la convocatoria.

"Hemos probado con varios jóvenes, con (Alex) Padilla, (Fernando) Tapia, ahora viene (Carlos) Acevedo, claro que estamos viendo posibilidades, no quiero que porque han venido siempre Malagón y Tala se sientan indiscutibles, porque se han equivocado y han sido cuestionados, Malagón fue muy criticado, es una bonita competencia entre cinco o seis jugadores donde está Memo para buscar tres porteros", concluyó.