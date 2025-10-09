Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, da la impresión que Javier Aguirre prácticamente tiene ya definida la lista final de convocados de la Selección Mexicana, aunque podría haber varias sorpresas.

Con el desempeño de la Sub-20 algunos de sus jugadores se podrían colar a la Copa del Mundo, mismo caso de algunos elementos de la Liga MX que están apretando para que el Vasco los contemple.

¿Álvaro Fidalgo será convocado por México en noviembre?

Parece que la polémica se va a desatar en el futbol mexicano el próximo mes, debido a que varias versiones apuntan a que Álvaro Fidalgo será llamado por Javier Aguirre en la Fecha FIFA de noviembre.

El Maguito recibió su carta de naturalización a finales de 2024, pero por reglamento de FIFA deben pasar cinco años desde que llegó al país para poder jugar un partido oficial con su nueva selección.

No obstante, esto sería hasta marzo, tan solo dos meses antes de que se inaugure el Mundial 2026. Es por ese motivo que el Vasco Aguirre comenzaría a llamarlo de cara a los choques contra Paraguay y Uruguay, ya que aunque no juegue, comenzará a foguearse con el cuadro Tricolor.

Fidalgo se naturalizó mexicano a finales del año pasado. Foto: Imago7

Pese a que todavía no se concreta la convocatoria del jugador del América, ha dividido opiniones entre los aficionados, ya que unos creen que sí puede ayudar a México y el resto cree que no cabe en el cuadro nacional.

Cabe destacar que en el pasado Álvaro Fidalgo aseguró que no tenía intenciones de ponerse la playera de la Selección mexicana, debido a que su intención era algún día recibir el llamado de España, a la que defendió en juveniles.

De esta manera, en caso de llamar al Maguito, este sería un nuevo naturalizado de Javier Aguirre con México, debido a que en esta tercera etapa ya dirigió a Julián Quiñones y Germán Berterame.