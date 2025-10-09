El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, pero en la FIFA van un paso más allá y ya están enfocados en lo que será un nuevo reto en la historia del torneo: Arabia Saudita 2034.

Al igual que Qatar, se contempla que esta Copa del Mundo se lleve a cabo a finales de año por las altas temperaturas que se alcanzan en verano, aunque chocaría con el Ramadán (noviembre y diciembre), lo que sería un impedimento para que se lleve a cabo, lo que cancelaría la edición de ese año.

Lee también Gilberto Mora dice adiós al Mundial; la joya mexicana retornará con los Xolos de Tijuana

¿Por qué no se jugará Mundial 2034?

Pese a que todavía hay mucho tiempo por delante, FIFA están preocupada por la organización del Mundial que se llevará a cabo en 2034 en Arabia Saudita. En la Asamblea General de Clubes de Futbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó que deberá haber apertura para modificar las fechas del torneo.

Esto se debe a que The Athletic reveló que la intención del máximo rector del futbol internacional es que la Copa del Mundo no de dispute en 2034 sino en los primeros meses de 2035, específicamente en enero.

“Ya estamos en el meollo del asunto: lo discutimos con todo el mundo, todo el tiempo, y no se trata sólo de una Copa del Mundo, es una reflexión general.

"Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo debemos tener la mente abierta", comentó Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando anunció que el Mundial 2034 se jugaría en Arabia Saudita. Foto: Especial

Por otra parte, el presidente de FIFA también dejó abierta la posibilidad de que el Mundial 2034 de Arabia Saudita de adelante y se realice en el primer trimestre de ese año.

“Es un hecho que, si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. Porque en diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego”, finalizó.