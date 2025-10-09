Parece que cuando termine el Mundial Sub-20 de Chile una de las principales preocupaciones de Gilberto Mora será elegir equipo nuevo, debido a que al ser una de las figuras del campeonato, varios clubes de Europa han puesto la mirada en el joven de 16 años.

No obstante, su fichaje no se podrá dar hasta finales de 2026 debido a la reglamentación de FIFA, que impide contrataciones internacionales a menores de edad. Por ese motivo, tendrá tiempo de sobra el canterano de Xolos para analizar las propuestas.

¿Barcelona pretende a Gilberto Mora?

Desde antes de que comenzara la Copa del Mundo juvenil, varias escuadras ya estaban siguiendo de cerca a Gilberto Mora, pero gracias a sus actuaciones el número de interesados ha aumentado.

No obstante, Rafaela Pimenta, agente del jugador de Xolos, aseguró que todo aquel que desee hacerse de sus servicios deberá poner sobre la mesa una oferta arriba de 15 millones de dólares.

Uno de los equipos que estaría dispuesto a desembolsar tal cantidad de dinero por ‘Morita’ es el Barcelona de España, club que ya habría tenido charlas para saber el estatus del futbolista mexicano.

Según César Luis Merlo, experto en temas de fichajes, el cuadro culé ya contactó a la gente de Gil para conocer las posibilidades que existen de tenerlo entre sus filas una vez que cumpla la mayoría de edad.

Se habla de que los catalanes podrían aprovechar la buena relación que tienen con Rafael Márquez, actual auxiliar de la Selección Mexicana y quien fue jugador y entrenador de las inferiores culés, para conocer más detalles de Gil Mora.

Sin embargo, pese a que ya se pueden acercar al jugador y comenzar a negociar, no sería hasta octubre de 2026 que se podría realizar la operación. Por ese motivo, Mora tiene mucho tiempo para analizar las mejores opciones para su futuro.