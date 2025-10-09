Para el Mundial 2026, tres jugadores podrían inaugurar el grupo de los “Seis Copas del Mundo”: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa. Un tema que ha causado polémica en los últimos meses, debido al nivel que presenta el arquero nacional.

Para el histórico exdelantero Luis Hernández, Paco Memo debe mostrar su profesionalismo y hacerse a un lado para darle la oportunidad a un arquero más joven.

“Hay que ser profesionales y si Memo fue profesional, hoy en día ya no lo es, porque, creo, le gana más el sentimiento personal de hacer una marca a darle la oportunidad a otro arquero más joven para que tenga la oportunidad de jugar un Mundial”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Después de muchas semanas inactivo, el canterano del América encontró un lugar en el AEL Limassol FC de Chipre; sin embargo, según El Matador Hernández sus mejores años ya pasaron.

“Para mí, no se merece estar en la Selección, sus mejores años ya pasaron y si no, pues me pongo a jugar para que me pongan otra vez, pero no”, agregó sarcástico el dos veces mundialista (Francia 1998 y Corea-Japón 2002).

Ochoa no ha faltado a ninguna Copa del Mundo desde Alemania 2006; ha sido titular en tres (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y en ellas fue figura indiscutible del conjunto tricolor.

Hoy, su futuro en la Selección Mexicana de Javier Aguirre es una incógnita y su impresionante récord junto a leyendas como La Pulga o CR7 pende de un hilo.

“Memo fue un gran arquero, defendió muy bien a nuestro país, pero creo que su tiempo ya pasó y se me haría una falta de respeto para el futbol mexicano que una marca esté por encima de una oportunidad maravillosa para un joven”, concluyó el Matador Hernández.