En menos de 250 días, el balón Trionda comenzará a rodar en la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El próximo Mundial arrancará en poco más de ocho meses, por lo que cada vez se vuelve más ilusionante el paso del tiempo.

De momento, 18 selecciones han conseguido su clasificación a la siguiente justa mundialista, es decir, todavía quedan 30 boletos disponibles, con el nuevo formato.

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países que ya tienen asegurada su presencia en la Copa del Mundo de 2026.

Cabe recordar que los tres anfitriones consiguieron su boleto de manera directa al Mundial, por lo que no tuvieron que disputar las Eliminatorias de la Concacaf.

De igual forma, es importante aclarar que, de momento, ningún representante de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en francés) ha podido clasificar a la justa mundialista.

Sin embargo, dicha situación podría cambiar en los próximos días porque varias selecciones están bastante cerca de obtener su boleto.

¿Cuáles son las selecciones que podrían conseguir su clasificación al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA?

Egipto, Senegal, Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Argelia y Ghana están cerca de asegura su presencia en la Copa del Mundo, ya que ubican la primera posición de sus respectivos grupos, lo que les permitiría avanzar directamente.

Aunque Egipto, Cabo Verde y Argelia lo harían si consiguen ganar su partido eliminatorio en esta Fecha FIFA.

En UEFA, la situación todavía no es tan clara porque la última jornada de las Eliminatorias se juega hasta la segunda semana noviembre, por lo que todavía hay muchas opciones disponibles para varias selecciones.

Eslovaquia, Suiza, Francia, España, Portugal, Noruega e Inglaterra son los países que están cerca de lograr su objetivo. Si ganan sus dos partidos de esta Fecha FIFA, estarán en la próxima Copa del Mundo.

Mientras que Dinamarca, Países Bajos, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Bélgica, Gales, Croacia y Chequia necesitan varias combinaciones parar adueñarse del primer lugar de sus grupos y avanzar al Mundial de 2026.

En la Concacaf, únicamente Jamaica y Honduras están cerca de conseguir su boleto. Deben ganar sus dos duelos para separase de los segundos lugares y asegurar su presencia en la próxima justa mundialista.