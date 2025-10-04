El Estadio Akron, o Estadio Guadalajara durante el Mundial, recibirá partidos pre-mundialistas desde marzo de 2026. Por el repechaje que repartirá los últimos boletos para el certamen.

Recientemente, en evento de inauguración del pabellón de la Copa del Mundo en La Perla Tapatía, el gobernador Pablo Lemus informó sobre el avance de los preparativos de cara al próximo año.

La pantallas y vallas del Estadio Akron fueron renovadas. Foto: Especial

¿Cómo van los avances de Guadalajara para el Mundial de 2026?

“Las fechas podrían ser entre marzo y abril, pero lo más probable es que sean dos partidos de repechaje para el Estadio Guadalajara y dos para el Estadio Monterrey. Yo espero que en 15 días más podamos tener ya la confirmación. Entonces, antes del sorteo puede ser que ya sea”, declaró Lemus en el evento inaugural.

Este mini torneo de repechaje que se jugará en Guadalajara, otorgará a dos selecciones el pase a la Copa del Mundo. Mismo que también se disputará en Monterrey.

El Estadio Monterrey albergará un duelo de repechaje del Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

Hasta el día de la fecha, Nueva Caledonia es el único país que tiene asegurado su lugar en esta repesca, por parte de la confederación de Oceanía.

Antes de que se jueguen los partidos, también se informó que se le darán los últimos tratamientos de mantenimiento a la cancha del estadio Akron, con la inclusión de pasto sintético para convertir la grama en pasto híbrido.

Según los informes de ESPN, estos cambios en el recinto son debido a las temporadas de lluvias que se prevén para el torneo, para que el coloso no tengan ningún inconveniente para albergar los partidos.

