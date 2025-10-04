Mundial Sub-20: ¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar a Octavos de final?

La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra en una situación de matar o morir en la Copa del Mundo que se juega en Chile. En unas horas, enfrenta a Marruecos con todo en juego.

Los africanos ya aseguraron el primer lugar del Grupo C, con dos triunfos en dos partidos. Mientras que México cuenta apenas con dos unidades, aunque ocupa el segundo sembrado.

¿Qué tiene que hacer México para clasificar a Octavos de final?

Los dirigidos por Eduardo Arce dependen de ellos mismos para lograr la clasificación, están obligados a ganarle a Marruecos para avanzar como segundos de su sector.

Los marroquíes son una de las sorpresas del Mundial Sub-20 de Chile. Foto: frmf.ma

En caso de un empate, los mexicanos tendrían que esperar al resultado del juego entre España y Brasil para averiguar si pasan como uno de los mejores terceros lugares.

Ahora mismo, el grupo está así: Marruecos con seis puntos, México con dos, Brasil y España con una unidad. En caso de que los europeos o los sudamericanos sumen de a tres, y el cuadro tricolor pierda, quedarían eliminados.

Es por eso que el empate ante España con doblete de Gilberto Mora, fue un punto sumamente valioso para el Tri, pues los mantuvo con vida para hoy estar en la pelea a las fases de eliminación.

Gilberto Mora festeja sus dos goles con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

