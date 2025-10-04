La Selección Sub-20 de México llega al duelo contra Marruecos con una gran presión, ganar para asegurar su pase a octavos o depender de un resultado ajeno. Aunque no es misión imposible, el escenario se complica, porque un empate no te asegura nada.

Este partido será el cierre de la fase de grupos, y la obligación está del lado de México, pues Marruecos ya tiene su clasificación asegurada gracias a que llegó como líder al partido de hoy.

Selección Mexicana Sub-20, durante el Mundial de categoría ante España - Foto: AP

En caso de un empate, los aztecas tendrían que esperar el resultado entre España y Brasil para saber si avanzan como uno de los mejores terceros.

Las reglas del torneo también influyen, avanzan los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros. México no tiene margen de error, si no gana, las posibilidades disminuyen mucho.

La Sub-20 va por su boleto a octavos con todo, no solo para continuar en el torneo, sino para reivindicarse en un momento clave. Marruecos llega descansado y con la clasificación en mano, mientras que México tiene todo para ir con fuerza y determinación.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México vs Marruecos del Mundial Sub 20?

Fecha: Sábado 4 de octubre

Sede: Estadio Elias Figueroa

Horario: 2:00 pm

Transmisión: Canal 9, TUDN y Vix.

Gilberto Mora festeja sus dos goles con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

