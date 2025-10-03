Eduardo Dos Santos, mejor conocido como Edú, hizo época en América al ser parte de ese equipo campeón en los 90.

El brasileño era un jugador de mucha calidad, marcó una gran cantidad de tantos con los Águilas y dio cientos de asistencias, pero por lo que más se le recuerda es por ser el autor intelectual del “gol de rabona” que anotó Toninho en el Clásico Nacional de la temporada 1990-91, cuando se disputaban las semifinales.

En el juego de vuelta es cuando se dio la acción y el “Biblico” la recuerda de esta forma.

Lee también VIDEO: Ángel Correa se encuentra con peculiar visita afuera de su casa

“Nunca lo ensayamos, nunca pensamos hacer un gol así. Edú pateaba de rabona los penaltis en los entrenamientos, pero un gol así, no soñamos hacerlo de esa forma”, menciona el “Bíblico”.

La jugada, asegura, “es mérito de Zague y Edú. Yo llegué a terminar, nada más. Zague estaba en la izquierda y cambió a la derecha, donde estaba Edú, que era zurdo. La pelota me pasó encima y comencé a correr...”.

Entonces sucedió, Edú hizo la maniobra… Zurdísimo de origen, el brasileño cruzó las piernas para de “rabona” mandar un centro medido al área: “Voló a Demetrio Madero [defensa de Chivas] que me marcaba y lo cerré”.

El balón “venía medido, como si lo hubiera hecho con la mano. Tenía mucha calidad Edú, yo sólo aproveché, iba a primer poste, me anticipé”.

Lee también Alessandro Del Piero filtró por error todos los uniformes que se usarán en Mundial 2026

En su estancia en México, Toninho y Edú convivieron mucho tiempo, “era con quien más estaba. Yo ya estaba casado, él era soltero, entonces se venía conmigo a todos lados, además por el idioma nos comunicábamos mejor”.

Eduardo Dos Santos, Edú, murió a los 58 años en su natal Brasil.