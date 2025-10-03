Gilberto Mora es uno de los futbolistas que tiene todas las miradas encima en el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile. El joven de 16 años tuvo una destacada actuación ante Brasil y se lució frente a España con dos goles, por lo que se espera que ante Marruecos marque diferencia.

Se haba de que equipos como Manchester United, Liverpool y Arsenal en Inglaterra; Barcelona en España y PSG de Francia, están visoreando al mexicano, ya que contemplan una futura contratación.

¿Qué equipos buscan a Gilberto Mora?

Gilberto Mora se enfoca de momento en la Selección Mexicana, que con una victoria ante Marruecos asegura su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 en Chile.

Sin embargo, fuera de las canchas el entorno del futbolista de 16 años ya comienza a moverse, debido a que según la representante de Mora, Rafaela Pimenta, ya ha sido contactada por varios equipos.

Sin embargo, la también agente de Santiago Giménez y figuras internacionales como Erling Haaland, señaló que no puede dar más información. Lo que es un hecho es que es uno de los jugadores que más la ha deslumbrado por todo lo que ha conseguido a su corta edad.

Rafaela Pimenta es representante de Santiago Giménez y Gilberto Mora. Foto: Especial

“Sí (ha habido ofertas por Gilberto Mora) Yo sé, pero no puedo decir más. Gilberto Mora es un jugador que puede jugar donde sea. Yo llevo trabajando en esto hace 30 años y he visto pocas veces jugadores como él. Esto lo he visto también con otros deportistas de gran nivel. Son jugadores que tienen un aura, un magnetismo, algo que cuando ellos llegan a un sitio tú lo sientes.

“Es impresionante. Esto lo vi algunas veces en mi vida. Este talento se va solo a desarrollar porque él tiene la concentración y todo lo que necesita. Esto quiere decir para mí que es un jugador que está listo. Este chico lo pones mañana en un campeón de Champions League y él juega”, señaló la agente brasileña en charla con ESTO.