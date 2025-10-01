En México hay una euforia total por Gilberto Mora, jugador que a sus 16 años ha demostrado que está para cosas grandes. La muestra es que ya es titular con Xolos y está brillando en el Mundial Sub-20.

Desde el verano pasado cuando Javier Aguirre lo llamó a la Mayor para disputar la Copa Oro, las expectativas han ido aumentando exponencialmente, al grado de que más de uno desea verlo el año próximo en la Copa del Mundo 2026.

¿Qué dijo David Faitelson de Gilberto Mora?

México tuvo un complicado partido ante España, pero gracias a Gilberto Mora se mantienen con muchas posibilidades de avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se juega en Chile.

El canterano de Xolos se lució con un doblete en el empate ante La Furia Roja, lo que sólo aumentó las expectativas que hay sobre él para que se convierta en una de las figuras del campeonato.

No obstante, pese a que Gil Mora mostró frialdad y condiciones en la cancha en momentos complicados, hay quienes piden que no se vea como una solución a los problemas que arrastra la Selección Mayor.

David Faitelson le dedicó varias publicaciones en redes sociales a Gilberto Mora. Foto: Especial

David Faitelson, previo a que Mora firmara el doblete ante los españoles, pidió mesura, debido a que claramente el futbolista de 16 años está lejos de ser una solución futura para el futbol mexicano.

“Si vamos a empezar a pensar que Gilberto Mora es la solución a todos los problemas del futbol mexicano, estamos jodidos…”, publicó en su cuenta el comentarista de Televisa.

Como era de esperarse, las reacciones no faltaron y casi todas ellas fueron para reventar al comunicador de TUDN, a quien techaron de no apoyar la prometedora carrera de Gilberto Mora.