Actualmente los futbolistas profesionales están muy activos en las redes sociales, donde no sólo muestran su día a día, además las usan para estar más cercano a sus seguidores.

Uno de los que más contenido compartía era el Piojo Alvarado, que mostraba a los aficionados sus ocurrencias y cómo es su vida alejada de las canchas. No obstante, llamó mucho la atención de que manera inesperada borró todas sus publicaciones sin explicación alguna.

¿Por qué borró su contenido el Piojo Alvarado?

Roberto Alvarado es uno de los futbolistas más queridos en el Guadalajara. El jugador suele ser muy cercano a sus seguidores tanto en su vida profesional como en las redes sociales.

Sin embargo, recientemente llamó mucho la atención que el Piojo Alvarado borró todas sus publicaciones de Instagram, dejando únicamente una fotografía donde festeja un gol con las Chivas.

Esto ha desatado infinidad de especulaciones que no han sido confirmadas por ninguna fuente fidedigna. Una de ellas señala que el cuñado del jugador habría sido privado de su libertad y estarían exigiendo una alta suma de dinero.

Así luce actualmente el Instagram del Piojo Alvarado. Foto: Especial

Otra versión señala que Alvarado está atravesando una situación marital complicada debido a una infidelidad, lo que lo orilló a que eliminara todo el contenido que presumía en sus plataformas digitales.

Hasta el momento nada de esto se ha confirmado y son meras especulaciones, principalmente de internet. El Piojo no ha realizado algún tipo de declaración al respecto.

Cabe destacar que el jugador de las Chivas está enfocado en su rehabilitación, luego de que sufriera una lesión por el pésimo estado de la cancha en el partido ante el América, donde anotó uno de los goles de la victoria tapatía.