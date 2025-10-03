El argentino Ángel Correa se encontró con un peculiar visitante a las afueras de su casa en el estado de Nuevo León. La esposa del futbolista de Tigres se encargó de filmar el momento, para que no cupiera duda en nadie.

El seleccionado argentino caminaba afuera de su casa con una de sus hijas en brazos cuando se encontraron a un mamífero, parte de la fauna que abunda en la sierra neoleonense. Con cautela, el futbolista y su familia retrocedieron ante la inesperada visita.

Afortunadamente para el atacante del conjunto felino, el oso resultó inofensivo y en ningún momento se acercó de manera peligrosa a la familia Correa por lo que el avistamiento quedó solo en una divertida anécdota.

🐻🇦🇷 Ángel Correa se encontró con un oso en las calles cerca de su hogar y el evento fue viral en las redes sociales.



📹 Ig/sabridimarzo pic.twitter.com/4Ujoen6J9Q — TyC Sports (@TyCSports) October 3, 2025

Este es un acontecimiento frecuente entre los futbolistas de Tigres y Monterrey que viven a las afueras de la ciudad, en zonas boscosas. Los osos, al final del día, reclaman el espacio en que alguna vez habitaron con tranquilidad y es por ello que se notan desconcertados ante la urbanización, además del atractivo que resultan los botes de basura, por los residuos de comida en ellos.