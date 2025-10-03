Trionda es el nombre del balón con el que se jugará la Copa Mundial de la FIFA en 2026. El nombre hace alusión a la trinidad entre México, Estados Unidos y Canadá, quienes serán sede del torneo.

Pese a que el balón ha recibido diversas opiniones en redes sociales, hay quienes ya quieren tener en casa el balón mundialista lo antes posible. Adidas ya puso a la venta, en su sitio web, las seis versiones del esférico y se espera que pronto agreguen una particular versión con un precio de 10 mil pesos.

La versión Pro, con la que se disputará la justa mundialista, tendrá un costo de tres mil 999 pesos y de ahí los precios descienden hasta los 399 pesos para la versión mini. El polémico balón de 10 mil pesos es la versión Jumbo del mismo, el cual es más un objeto de decoración que un balón de futbol.

Estos son los precios oficiales de todas las versiones del Trionda disponibles en la página de Adidas: