Omar Bravo ha sido centro de atención en los últimos días debido a su detención por una grave acusación de abuso sexual contra una menor.

La noticia ha generado un fuerte impacto en el ámbito futbolístico y en la opinión pública, ya que Bravo fue una figura reconocida de uno de los equipos más populares del futbol mexicano: de las Chivas, además de que llegó a jugar para la Selección Nacional.

Este escándalo ha puesto en entredicho su legado y ha sorprendido a los aficionados que lo admiraban por sus logros deportivos.

La detención de Bravo ocurrió el sábado 4 de octubre, según información proporcionada por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Las autoridades actuaron tras las acusaciones que lo señalan como responsable de abuso sexual contra una adolescente.

La gravedad del caso radica en que los presuntos actos habrían ocurrido en múltiples ocasiones, comenzando cuando la víctima tenía apenas 10 u 11 años.

De acuerdo con información que ha circulado en las últimas horas, las acusaciones contra Bravo son de extrema seriedad, y de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión.

¿Cuándo enfrentará Omar Bravo su audencia para saber si será vinculado a proceso?

Tras su detención, Omar Bravo ha permanecido a la espera de la audiencia de vinculación a proceso. Este procedimiento determinará si existen pruebas suficientes para formalizar los cargos en su contra.

Será este viernes 10 de octubre, a las 9:00 de la mañana, cuando se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Omar “N”, como es identificado por las autoridades, quien es un exfutbolista profesional y una figura destacada que dejó huella en el Guadalajara, y quien enfrenta una acusación por el delito de abuso sexual infantil agravado.

A través de este procedimiento se sabrá si el exjugador continuará en prisión preventiva o podrá enfrentar el proceso en libertad.