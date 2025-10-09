México está alistándose para enfrentar la Fecha FIFA de Octubre, donde estará jugando contra Colombia y Ecuador, ambas selecciones que ya sellaron su pase a la Copa del Mundo 2025.

La ofensiva del Tri parece pertenecerle a Raúl Jiménez, actual delantero del Fulham de la Premier League, quien se ha colocado por encima de Santiago Giménez, futbolista del AC Milan de la Serie A.

Sin embargo, el tercer lugar en la delantera sigue abierta, y parece que Germán Berterame de Rayados apunta para quedarse con ese puesto tras las polémicas declaraciones de Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

Para estos dos duelos, el Vasco convocó de nuevo al argentino naturalizado mexicano, dejando fuer a Ángel Sepúlveda, quien apenas regresó de una lesión con Cruz Azul.

Previo al duelo frente Colombia, Aguirre fue cuestionado sobre el llamado del atacante de La Pandilla, pero su respuesta fue la que retumbó en redes sociales.

"Germán tiene gol, tiene gol, es un don Lo tenía(Enrique) Borja, lo tenía Hugo (Sánchez), lo tenía (Christian) Stuani en el Espanyol, Chícharo (Javier Hernández)", comentó para TUDN.

"Es algo que es un regalo de Dios. Y este cabrón (Berterame), le das 15 minutos y tiene una de gol. Le das 90 minutos, tiene una de gol", añadió.

De momento, Germán Berterame se ubica en segundo lugar de goleadores de la Liga MX en el Apertura 2025, registrando un total de 8 anotaciones, uno por detrás de Paulinho.