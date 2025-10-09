Gilberto Mora, a sus 16 años, está viviendo un gran momento en su carrera. El jugador de Xolos es titular indiscutible en la Liga MX, lo que lo llevó a la Selección Mexicana Mayor, donde ya probó las mieles del éxito al ganar la Copa Oro.

‘Morita’ ahora apunta a coronarse en el Mundial Sub-20, donde el obstáculo en Cuartos de Final es Argentina. De avanzar a la antesala de la Final, se medirán a España o Colombia.

¿Qué dijo Marco Reus de Gilberto Mora?

En la Leagues Cup pasada, Xolos se enfrentó al LA Galaxy en el primer partido, donde cayó con un contundente 5-2 el equipo fronterizo. Gilberto Mora fue la sensación de ese partido al lograr un doblete.

En ese encuentro le hicieron una broma al canterano que se volvió viral. Un aficionado le pidió su playera a ‘Morita’, quien dijo que no la podía mostrar debido a que Marco Reus ya se la había solicitado para intercambiar.

No obstante, no era verdad, debido a que los compañeros de Gil le habían mentido. El video y la noticia de inmediato de convirtió en uno de los temas más vistos, al grado de que llegó a ojos de Marco Reus, quien en una entrevista reciente con Hércules Gómez dijo que al final sí le hizo llegar su jersey.

Marco Reus alabó a Gilberto Mora y le hizo llegar una playera suya. Foto: Imago7

Además, aprovechó la charla con el exjugador del Puebla para alabar al mexicano de apenas 16 años, destacando su calidad dentro del terreno de juego. Recordó cómo se dio cuenta de que la broma que le habían jugado.

“Recuerdo, fue hace unas semanas. Vengo después del juego y al día siguiente, llego al vestuario y luego algunos compañeros de mi equipo, me mostraron en Tik Tok o Instagram el video, estaba preguntándome porque no era tan cierto eso, que iba para él y para mí, no era un problema para cambiar o intercambiar la camiseta con él porque tuvo un buen juego y él es un chico para el futuro, muy joven y muy bueno.

“Estuvo bien para mí, los compañeros le hicieron algo para él, pero de todos modos yo no estaba involucrado. Entonces no pude hacer algo, pero al final le envié una camiseta y creo que estaba feliz”, comentó Marco Reus.