Surgido en los Pumas, Luis Flores fue puntal en la preparación de la Selección Nacional hacia el Mundial México 1986 y parte importante en la clasificación para la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. En 62 juegos con el Tricolor, marcó 29 goles, uno de esos durante la edición celebrada en casa.

Con esa autoridad, señala que la actual Selección debe aprovechar mucho mejor la presencia de dos atacantes que juegan en la élite: Raúl Jiménez, en el Fulham de Inglaterra, y Santiago Giménez, quien milita en el Milán de Italia. “Es hora de que les den más armas, que los volantes se pongan a trabajar”, dice.

Jiménez ha sido quien carga con la producción ofensiva en el equipo de Javier Aguirre, mientras que Santiago ha tenido la pólvora húmeda, pero el exdelantero del Valencia opina que esto no es culpa de la dupla, sino de la falta de parque.

“Me da mucho gusto la competencia que hay en la delantera, son gente de nivel que han demostrado su potencial, pero si no les generan, no se les puede exigir mucho”, apunta.

Para Flores, el Tricolor adolece de “quien le lleve la pelota a los delanteros, quien produzca jugadas. Falta creatividad, un cambio de ritmo, falta abastecer a los delanteros”.

Atacantes que puedan definir, existen. “Están Raúl, Santiago, el mismo [Julián] Quiñones, pero el problema del equipo no está arriba”, agrega convencido.

Desglosando al cuadro nacional, el exdirector técnico de los Pumas es bastante claro: “Tenemos portero, una defensa muy sólida. Donde le duele al Vasco es en el mediocampo. Faltan esos jugadores que marquen la diferencia”.

El mensaje está dado. Alexis Vega, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, César Huerta, Roberto Alvarado y el mismo Gilberto Mora, deben ayudar más a los delanteros nacionales.