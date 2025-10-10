Mundial Sub-20: ¿Qué selección tiene un mayor valor, México o Argentina?

México y Argentina se enfrentarán este sábado en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. Ambas selecciones se enfrentarán en esta categoría por cuarta ocasión en su historia, en donde siempre ha salido victoriosa la albiceleste.

Esta generación ha despertado mucha expectativa en México con elementos muy talentosos pese a su corta edad como Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel, quienes también con los futbolistas con mayor valor en el mercado, según el sitio Transfermarkt.

En el mismo sitio se detalla el valor total de la plantilla mexicana es de 35.20 millones de euros, cifra que dista mucho del valor de su siguiente oponente en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Argentina, quien presume al atacante de Vélez Sarsfield Maher Carrizo con un valor de 10 millones de euros, más de una cuarta parte del valor de la plantilla mexicana.

En total, la selección argentina Sub-20 que participa en el Mundial de la especialidad está valorada en 61.80 millones de euros, casi el doble del valor del equipo mexicano. Después de Carrizo se encuentran Gianluca Prestianni, Julio Soler y Álvaro Montoro con un valor de ocho millones de euros, cada uno.

Esta cifra empata con la valoración del mexicano Obed Vargas que encabeza la lista de futbolistas mexicanos con mayor valor en la Copa Mundial Sub-20.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre México y Argentina en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA?

Este sábado México y Argentina se enfrentarán por un boleto a las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. El partido será transmitido en nuestro país a través se señal abierta, televisión de paga y plataforma de streaming.

