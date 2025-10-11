Colombia logró la victoria por 3-2 ante España en los cuartos de final del Mundial Sub 20 disputado en Talca, gracias a una actuación estelar de Neyser Villarreal.

El delantero de 20 años, figura del Sudamericano Sub 20, se convirtió en el héroe del encuentro al anotar un triplete que aseguró el pase de los cafeteros a las semifinales.

Sus goles, marcados en los minutos 38', 64' y 89', destacaron su capacidad para aparecer en momentos cruciales, consolidando su reputación como una de las grandes promesas del futbol colombiano.

Villarreal, actual jugador de Millonarios y seguido de cerca por clubes europeos, demostró su calidad con una combinación de velocidad y precisión en la definición. Sus tantos fueron clave para contrarrestar la reacción de España, que había remontado temporalmente el marcador con goles de Rayane Belaid (56') y Jan Virgili (59').

Este breve lapso de desconcentración defensiva de Colombia permitió a La Roja ponerse en ventaja, pero la respuesta de Villarreal fue contundente, devolviendo la esperanza al equipo sudamericano.

El encuentro mostró la intensidad de ambos equipos, con España dominando por momentos tras su remontada. Sin embargo, la capacidad de reacción de Colombia, liderada por Villarreal, marcó la diferencia.

El delantero, quien pronto se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, exhibió un nivel que justifica el interés de clubes internacionales.

Su tercer gol, en el minuto 89, selló una victoria que mantiene vivo el sueño colombiano de alcanzar la final del torneo.

Lamentablemente, Colombia enfrentará un duro golpe en las semifinales, ya que Villarreal no podrá jugar debido a una acumulación de tarjetas amarillas tras recibir una nueva amonestación frente a España.

Su ausencia será un desafío para los cafeteros, que dependerán de otros talentos para mantener su nivel competitivo.

El equipo dirigido por Héctor Cárdenas deberá rearmar su estrategia sin su estrella para el próximo encuentro.

Ahora, Colombia se prepara para enfrentar en semifinales, el miércoles en Santiago, al ganador del duelo entre Argentina y México.