El gran momento de Gilberto Mora no solo se nota en la cancha, también en los números. De acuerdo con datos de Transfermarkt, el mediocampista mexicano incrementó su valor de mercado más de 300% en un solo año, consolidándose como uno de los jóvenes más prometedores del futbol nacional.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

En octubre de 2024, el valor estimado de Mora rondaba los 1.16 millones de dólares, pero un año después, en octubre de 2025, la cifra se disparó hasta los 5.2 millones de dólares, lo que refleja el impacto que ha tenido su evolución futbolística y el nivel mostrado con la Selección Mexicana Sub-20.

Este crecimiento llega en un momento clave. Mora se ha convertido en líder y referente del conjunto juvenil mexicano, mostrando personalidad, visión y gol en torneos internacionales. Su desempeño en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 ha sido determinante para que su nombre comience a aparecer en el radar de clubes europeos.

Gilberto Mora ha destacado en selecciones menores y con la Mayor. Foto: Imago7

Además de su valor en el mercado, Gil Mora ha ganado algo más importante: confianza. Su presencia en el mediocampo y su capacidad para influir en los partidos lo han puesto como uno de los futbolistas con mayor proyección del futbol mexicano.

Si mantiene el ritmo y continúa con el mismo nivel competitivo, no sería sorpresa que en los próximos meses su cotización vuelva a subir. Por ahora, el dato lo dice todo: de 1.16 a 5.2 millones de dólares en un año, un salto que refleja el crecimiento de un jugador que apunta a ser parte del futuro inmediato del Tri.

