Hay veces que el pasado pesa. En los antecedentes del Mundial Sub-20 frente a México, Argentina domina la balanza. Es decir, para este partido, no es solo que lleguen con paso perfecto al duelo en el torneo, sino que históricamente han sido superiores a la Selección Mexicana.
Este sábado, México y Argentina se volverán a ver las caras en los Cuartos de Final del Mundial en Chile 2025. Será la cuarta vez que se enfrenten en un Mundial de esta categoría, y la segunda en esta instancia decisiva.
Historial de México y Argentina en Mundial Sub-20
Argentina, con dos victorias sobre México por una única victoria mexicana, lidera el historial entre ambos en torneos juveniles.
Estos son los enfrentamientos anteriores: en Nigeria 1999, México venció 4-1 a Argentina en octavos de final. En Canadá 2007, Argentina ganó 1-0 en cuartos. en Colombia 2011, nuevamente victoria argentina 1-0, esta vez en fase de grupos. No se enfrentaban desde ese 2011.
¿Cómo llegan al partido de hoy México y Argentina?
México clasificó como segundo de grupo tras empates con Brasil y España (ambos 2-2) y un triunfo 1-0 sobre Marruecos. En octavos de final, el Tri goleó 4-1 a la anfitriona, Chile.
Argentina, por su parte, avanzó invicta. Triunfos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) en fase de grupos, y luego goleó 4-0 a Nigeria en octavos.
El historial no garantiza nada, pero indica diferencias de mentalidad y antecedentes. México llega con esperanza, y con necesidad de cerrar fuerte, y Argentina con la confianza del pasado y la serenidad que da saber cuándo has ganado antes.
