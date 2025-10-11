Hay veces que el pasado pesa. En los antecedentes del Mundial Sub-20 frente a México, Argentina domina la balanza. Es decir, para este partido, no es solo que lleguen con paso perfecto al duelo en el torneo, sino que históricamente han sido superiores a la Selección Mexicana.

Este sábado, México y Argentina se volverán a ver las caras en los Cuartos de Final del Mundial en Chile 2025. Será la cuarta vez que se enfrenten en un Mundial de esta categoría, y la segunda en esta instancia decisiva.

Historial de México y Argentina en Mundial Sub-20

Argentina, con dos victorias sobre México por una única victoria mexicana, lidera el historial entre ambos en torneos juveniles.

Aficionados de Argentina cargaron en contra de los mexicanos previo al juego del sábado. Foto: fifa.com

Estos son los enfrentamientos anteriores: en Nigeria 1999, México venció 4-1 a Argentina en octavos de final. En Canadá 2007, Argentina ganó 1-0 en cuartos. en Colombia 2011, nuevamente victoria argentina 1-0, esta vez en fase de grupos. No se enfrentaban desde ese 2011.

¿Cómo llegan al partido de hoy México y Argentina?

México clasificó como segundo de grupo tras empates con Brasil y España (ambos 2-2) y un triunfo 1-0 sobre Marruecos. En octavos de final, el Tri goleó 4-1 a la anfitriona, Chile.

Argentina, por su parte, avanzó invicta. Triunfos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) en fase de grupos, y luego goleó 4-0 a Nigeria en octavos.

El historial no garantiza nada, pero indica diferencias de mentalidad y antecedentes. México llega con esperanza, y con necesidad de cerrar fuerte, y Argentina con la confianza del pasado y la serenidad que da saber cuándo has ganado antes.

Obed Vargas y Maher Carrizo son los futbolistas con mayor valor de México y Argentina | FOTO: Especial

