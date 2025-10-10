Gilberto Mora es el tema de conversación en todas las mesas de análisis deportivas, tanto en México como a nivel internacional. El canterano de Xolos es una de las figuras del Mundial Sub-20 y se habla de que muchos equipos ya están interesados en hacerse de sus servicios.

Uno de los que más impresionados está por su nivel en la cancha es Javier Aguirre, quien le abrió la puerta a la Selección Mayor en el pasada Copa Oro a sus 16 años. El entrenador aseguró que es un jugador diferente, como pocos ha visto en su vida dentro del futbol.

¿Con quién comparó Javier Aguirre a Gilberto Mora?

Javier Aguirre, en todas sus etapas dentro del futbol (jugador, asistente y entrenador), ha tenido la fortuna de ver a grandes futbolistas. Ahora que Gilberto Mora tiene todos los reflectores encima, lo comparó con otros personajes con los que le tocó compartir en la cancha.

“El chavo tiene otro nivel en la parte de futbol. Vi a Tomás Boy, vi a Benjamín Galindo, vi a Cuauhtémoc Blanco, lo veo a él y son cuates distintos, que antes de que venga la pelota ya saben qué esta pasando y juegan de primera, la guardan… es un talento; se tiene o no se tiene y este güey lo tiene con 16 años”, comentó en charla con Alberto García Aspe.

El Vasco está impresionado que, pese a la complexión de Mora, tiene una gran facilidad para sacarse la marca de jugadores ya experimentados. Recalcó que su familia y club lo han cuidado mucho.

Gilberto Mora ha destacado en selecciones menores y con la Mayor. Foto: Imago7

“Pero es un niño. Físicamente, las patitas, la carita, tiene hasta granitos. Yo a esa edad estaba en la prepa y con mi cigarrito. Y es lo que tiene este chico, está bien arropado por sus padres, por sus representantes y por su club porque Jorge (Hank) se preocupa mucho por él. Es un diamante que hay que ir puliendo”, agregó.

Finalmente, pese a que muchos ya lo dan como un seguro en la lista final para el Mundial 2026, Javier Aguirre aseguró que todavía falta mucho y de momento desconoce si será uno de sus elegidos: “Claro que puede llegar al Mundial. No sé si llegue o no, pero tiene todo para ir”.