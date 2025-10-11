La Selección Mexicana Sub-20 sigue con paso firme en el Mundial de Chile 2025 y ahora tiene una nueva prueba de fuego, Argentina, una potencia histórica y una rivalidad que siempre levanta expectativas.

El Tri llega con confianza tras golear a Chile en octavos y buscará dar un golpe sobre la mesa ante uno de los favoritos del torneo.

'El Mini Tri' viene en ascenso. En la fase de grupos enfrentó a Brasil, España y Marruecos, y consiguió su pase como segundo lugar tras vencer 1-0 a los africanos.

Gilberto Mora es una de las figuras del Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

Ya en octavos, el equipo dirigido por Gilberto Mora mostró su mejor versión y superó 4-1 a Chile con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, que se ha convertido en una de las figuras del torneo.

Por su parte, Argentina llega con paso perfecto. En su encuentro de octavos goleó 4-0 a Nigeria con tantos de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo, quienes han sido las principales armas ofensivas del conjunto albiceleste.

Obed Vargas y Maher Carrizo son los futbolistas con mayor valor de México y Argentina | FOTO: Especial

El partido promete intensidad y buen futbol. México buscará imponer su ritmo y mantener la efectividad ofensiva que lo trajo hasta aquí, mientras que Argentina intentará hacer valer su jerarquía y control de balón. El boleto a semifinales está en juego, y el Tri tiene una oportunidad dorada para seguir con el sueño.

¿Cuándo y dónde ver México vs Argentina del Mundial Sub-20?

El duelo entre México y Argentina se jugará este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional de Santiago, y podrás seguirlo en TUDN, Canal 5 y ViX+.

Horario: 5:00 pm

Sede: Estadio Nacional Santiago

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Premium.

