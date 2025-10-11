La Selección Mexicana tiene un par de compromisos bastante importantes este sábado. Primero, la Sub-20 se enfrenta en Cuartos de Final del Mundial ante Argentina, donde buscarán hacer historia en su camino hacia el título.

En caso de que no se llegue a la prórroga y penaltis, apenas concluya el encuentro en suelo andino iniciará en Dallas el México vs Colombia, que es parte de la preparación del equipo de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Lee también Gilberto Mora dice adiós al Mundial; la joya mexicana retornará con los Xolos de Tijuana

¿Por qué afición está molesta con Andrés Vaca?

Este sábado estará marcado por dos partidos trascendentales para el combinado nacional. La euforia está bastante elevada entre los aficionados, ya que podría ser una fecha que recuerden por mucho tiempo.

El Tricolor Sub-20, comandando por Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas, desea pasar a la Semifinal del Mundial Sub-20, donde Colombia o España serán el rival en caso de avanzar.

Por su parte, Javier Aguirre y la Mayor harán frente al cuadro cafetero, que por lo mostrado en unas eliminatorias de Conmebol, es un excelente ensayo para la próxima Copa del Mundo, ya que algunos se aventuran a ponerlos como favoritos para dar la sorpresa.

No obstante, no todas son buenas noticias para los fanáticos del combinado nacional, debido a que en redes sociales muchos explotaron contra Televisa al saber que Andrés Vaca narrará ambos partidos.

Andrés Vaca a compartidos las narraciones de México Sub-20 con Raúl Pérez. Foto: Especial

Los seguidores del Tri lamentaron que, habiendo tanto talento dentro de TUDN, los fuercen a escuchar a Vaca, quien en los últimos encuentros ha estado haciendo mancuerna con Raúl Pérez.

“Teniendo a Poco González y ponen a este wey en todos lados”; “Ni modo a buscar otra alternativa, ya sea universo o sport”; "Por qué TUDN México odia tanto a su audiencia”; “Y qué culpa tenemos los televidentes. Al menos la mayor también va por Azteca”; “Por eso todos con Martinoli”; “Primer partido con Televisa, segundo con Azteca”, fueron algunas reacciones contra Andrés Vaca de los aficionados.