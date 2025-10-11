Este sábado la Selección Mexicana enfrentará a su símil de Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub 20 en Chile, con el sueño de dar un golpe de autoridad a un histórico rival y poder avanzar a las semifinales del torneo. Como para muchos es un partido de "pronóstico reservado", cuestionamos a la Inteligencia Artificial para conocer quién es el favorito a ganar.

Al preguntarle a ChatGPT su pronóstico para este partido entre el Tri y la Albiceleste, la aplicación de chatbot de inteligencia artificial generativa tomó en cuenta el desempeño de cada selección en la fase de grupos y sus partidos de octavos de final.

Lee también ¿Cómo le ha ido a México cuando enfrenta a Argentina en el Mundial Sub-20?

"Teniendo en cuenta el momento y los antecedentes, considero que Argentina tiene una ventaja leve. Estimo que el partido podría terminar 2‑1 a favor de Argentina durante el tiempo regular", respondió en primera instancia.

Sin embargo, señaló las áreas de oportunidad que deberá aprovechar el conjunto dirigido por Eduardo Arce.

Gilberto Mora es una de las figuras del Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

"Dicho eso, México tiene con qué complicarlo, especialmente si logra imponer presión, ser sólido atrás y aprovechar errores de los argentinos. Si el partido se vuelve muy parejo, no descartaría que se vaya a tiempos extras o incluso penales", agregó.

Finalmente, aportó una estimación de posibilidades basada en el rendimiento reciente en el torneo, la calidad de las plantillas y el estilo de juego, las opiniones de expertos y casas de apuestas así como el historial entre ambas selecciones.

Según las estimaciones de ChatGPT, Argentina es favorito por 50 por ciento, mientras que la probabilidad de empate y que México gane sería del 25 por ciento cada uno.

Lee también Luis Fernando Tena en peligro de quedarse fuera del Mundial 2026 con Guatemala