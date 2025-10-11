El 'Flaco Tena' quien ganó la medalla de oro en Londres 2012 con la Selección Mexicana, está en peligro de dejar fuera a Guatemala de la Copa del Mundo de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá.

Esto debido a que este viernes 10 de octubre, su equipo empató con Surinam de último minuto, y tras tres juegos de la ronda final de Concacaf, son el último lugar del Grupo A, con sólo dos puntos.

¿Cómo va Guatemala de cara a la Copa del Mundo de 2026?

Con este empate, los dirigidos por Fernando Tena se han complicado las cosas en las eliminadoras de su confederación, ya que se sitúan en el fondo de su sector, y el panorama luce cada vez más complicado.

El líder del grupo es Surinam, con cinco unidades, luego e haber ganado un juego y dos empates, y aunque sólo están a tres puntos de la selección guatemalteca, los partidos cada vez son menos.

Luis Fernando Tena

Es importante mencionar que la Concacaf ya tiene clasificados a la justa mundialista del próximo año como anfitriones del torneo, a Estados Unidos, México y Canadá, por l que dará tres plazas más a los líderes de los grupos de la Ronda Final.

Por último, los últimos dos boletos irán a repechaje o repesca, donde pelearán por los lugares restantes del certamen contra países de todas las demás confederaciones.

